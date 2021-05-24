Пентагон исключил Xiaomi из списка «китайских военных предприятий»

Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список «китайских военных предприятий», в связи с чем американские инвесторы получают возможность на законных основаниях приобретать ее акции. Об этом, как передает ТАСС, сообщила компания.

Как подчеркивается в документе, китайская компания продолжит активно разрабатывать новые высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос и «сделать более прекрасной жизнь» потребителей со всего мира.