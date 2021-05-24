БТА о ситуации на дорогах Баку
В настоящее время на ряде улиц и проспектов Баку наблюдается интенсивность движения транспортных средств.
Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, на оживленных улицах и проспектах возникают трудности с движением автобусов по линиям экспресс и регулярных маршрутов.
В интервале движения наблюдаются задержки и плотность на следующих направлениях:
Проспект Зии Буниятова - от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении круга 20 Января до пересечения с проспектом Ататюрка.
На главной и вспомогательной дорогах в направлении проспект Гейдара Алиева - центр.
Проспект 8 Ноября - в направлении центра от пересечения с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова.
Улица Саламзаде - в направлении проспекта Буниятова от пересечения с Тбилисским проспектом.
Улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева, начиная от пересечения с проспектом Ходжалы.
Аэропортское шоссе - плотность в направлении центра от моста Рамана до моста Сабунчи.
Улица Рашида Бейбутова - от пересечения с улицей Зарифы Алиевой до Центрального банка.
До автовокзала в направлении Московский проспект - 20 Января.