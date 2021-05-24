БТА о ситуации на дорогах Баку

В настоящее время на ряде улиц и проспектов Баку наблюдается интенсивность движения транспортных средств.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, на оживленных улицах и проспектах возникают трудности с движением автобусов по линиям экспресс и регулярных маршрутов.

В интервале движения наблюдаются задержки и плотность на следующих направлениях: