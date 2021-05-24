Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты – ред.) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния – ред.) бывают довольно редко», - рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

Через 10 часов после суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.

Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли, прокомментировал это событие российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.