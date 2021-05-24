В Турции запустили производство самых мощных боеприпасов MAM-T для дронов
Турецкая компания Roketsan начала серийное производство управляемых боеприпасов MAM-T. Это самые мощные и дальнобойные ракеты в номенклатуре вооружений ударных БПЛА, сообщает «Московский комсомолец».
Ранее, по информации Telegram-канала «Военный обозреватель», турецкий ударный беспилотник большой продолжительности полета AKINCI впервые применил сразу три типа управляемых боеприпасов в ходе одного полёта.
Кроме уже известных БП MAM-C и MAM-L проведен первый пуск с данного носителя новейшего корректируемого боеприпаса MAM-T, который имеет усиленный боевой заряд и расширенную дальность применения.