США вновь откроют консульство для палестинцев в Иерусалиме

США возобновят работу американского консульства в Иерусалиме, которое отвечает за отношения между Соединенными Штатами и Палестиной. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле.

“Мы будем и впредь выступать против любых форм односторонней практики, которая приводит к насилию между Израилем и палестинцами”, - сказал глава американской дипломатии, передает его слова Anadolu.

По итогам переговоров с палестинским лидером Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит экстренную финансовую помощь сектору Газа в размере 5,5 млн долларов. Еще 32 млн долларов будет выделено международным гуманитарным организациям, функционирующим в анклаве.