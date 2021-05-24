Судя по видеокадрам, группа армянских солдат в целях провокации выдвинулась в сторону азербайджанского поста и попыталась взять под контроль прилегающую территорию. При этом они окружили азербайджанского военнослужащего и попытались применить в отношении него силу.

Накануне в армянском сегменте социальных сетей распространилось видео очередной потасовки между азербайджанскими и армянскими военнослужащими.

Как стало известно haqqin.az из военных источников, данный инцидент произошел несколько дней назад на Зангезурском направлении азербайджано-армянской границы на территории Лачинского района.

Сразу после инцидента подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные и решительные меры, благодаря чему противник был выведен с этой территории.

В то же время азербайджанские военнослужащие укрепились на нескольких более выгодных позициях и взяли территорию под свой контроль.