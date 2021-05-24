Байден отказывается от новых санкций против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден назвал введение новых санкций против проекта «Северный поток-2» шагом, который повредит отношениям США с европейскими партнерами, добавив, что Вашингтон не собирается мешать завершению строительства трубопровода. Об этом сообщает Русская служба BBC.

«Я с самого начала выступал против «Северного потока-2», но когда я вступил в должность, проект был почти полностью завершен, - сказал глава Белого дома. - И сейчас принимать новые решения и вводить санкции было бы, как мне кажется, контрпродуктивным для наших отношений со странами Европы».