Байден отказывается от новых санкций против «Северного потока-2»
Президент США Джо Байден назвал введение новых санкций против проекта «Северный поток-2» шагом, который повредит отношениям США с европейскими партнерами, добавив, что Вашингтон не собирается мешать завершению строительства трубопровода. Об этом сообщает Русская служба BBC.
«Я с самого начала выступал против «Северного потока-2», но когда я вступил в должность, проект был почти полностью завершен, - сказал глава Белого дома. - И сейчас принимать новые решения и вводить санкции было бы, как мне кажется, контрпродуктивным для наших отношений со странами Европы».
При этом хозяин Белого дома посчитал нужным уточнить, что в Вашингтоне намерены «продолжить работу» c европейскими союзниками, обсуждая будущее этого проекта.
На прошлой неделе администрация объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта - зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream2 AG и владельца фирмы Маттиаса Варнига.
Во вторник стало известно, что саммит лидеров двух стран пройдет в Женеве 16 июня: встречей с Путиным Байден завершит свое первое европейское турне в должности президента.
В Белом доме утверждают, что отказ от санкций продиктован исключительно нежеланием Вашингтона портить отношения с Берлином, заинтересованным в завершении строительства трубопровода, а вовсе не подготовкой к встрече президентов.