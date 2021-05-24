Полтонны метамфетамина в арбузах и почти тонна кокаина на берегу моря

Офицеры остановили грузовик с прицепом на въезде в город Отай Меса. В ходе осмотра машины среди ящиков с фруктами кинологи обнаружили 193 полиэтиленовых пакета с наркотиками. По приблизительным оценкам, стоимость конфискованных веществ составляет около 2,5 миллиона долларов.

Сотрудники Таможенной службы США нашли 1,1 тысячи фунтов (почти полтонны) метамфетамина в партии арбузов в Калифорнии. Об этом сообщает The New York Post.

А на побережье английского графства Сассекс выбросило груз кокаина, оцениваемый примерно в 80 млн фунтов. Как пишет Telegraph, партии наркотика в водонепроницаемых сумках с привязанными спасательными жилетами, чтобы кокаин не утонул, обнаружили местные жители неподалеку от городов Гастингс и Ньюхейвен. Всего в двух найденных партиях было около 960 кг наркотика.

"Очевидно, что потеря партии такого размера - это серьезный удар для причастных к этому преступных организаций," - говорит глава местного отделения Национального агентства по борьбе с преступностью Мартин Грейс. По его словам, наркотики были произведены, скорее всего, в Южной Америке.