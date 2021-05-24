В ходе заседания выступили депутаты Анар Искендеров, Эльман Насиров, Рази Нуруллаев, Игбал Мамедов и др., которые подняли вопросы, связанные с проблемами в районах, откуда они были избраны.

Накануне под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание парламента, в ходе которого депутаты приняли законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана".

Затем на обсуждение был выставлен законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", который представила глава парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева. В частности, она отметила, что этот закон послужит не только восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в Шуше, но и создаст благоприятные условия для его устойчивого развития.

После предоставления информации о законопроекте начались обсуждения, в ходе которых выступили депутаты Махир Аббасзаде, Азай Гулиев, Турал Гянджалиев, Муса Гулиев и др. Несмотря на большое число желающих выступить депутатов и ограниченное количество времени, демократические принципы были соблюдены, и каждому депутату было предоставлено время для выступления.

После выступлений депутатов законопроект о Шуше поставили на голосование и приняли в первом чтении.

Депутаты также проголосовали за законопроект «Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине», а также рассмотрели пять законопроектов, которые были выставлены на третье чтение. Практически все обсужденные законопроекты носят технический характер и подразумевают внесение изменений в уже существующие законы.