Государственная служба медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по установлению группы инвалидности.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, в январе-апреле 2021 года около 10 тыс. человек получили группу инвалидности, из них 3 178 - первичную, остальные - повторную.

После установления инвалидности этим лицам через электронную систему осуществлено назначение соответствующих социальных выплат по инвалидности.

Напомним, определение инвалидности проводится объективно и прозрачно, без контакта гражданин-чиновник (эксперт), через электронную инфраструктуру (подсистема "инвалидность"), на основе данных, содержащихся в документах, загруженных учреждением здравоохранения в электронную систему.