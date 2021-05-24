Теймур Мусаев выступил на Всемирной ассамблее здравоохранения фото
Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев выступил на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.
Цель ассамблеи, которая проходит в виртуальном режиме с 24 мая по 1 июня, - положить конец текущей пандемии и предотвратить следующие пандемии, вместе построить более здоровый, безопасный и справедливый мир.
В ассамблее приняли участие все государства - члены Всемирной организации здравоохранения. Азербайджан также входит в число стран, выступающих на мероприятии.
В ходе сессии первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев в приветственной речи довел до внимания участников ассамблеи, что председательство в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы поручено Азербайджанской Республике. Он отметил, что управление пандемией и принятие эффективных мер требуют национального, регионального и международного сотрудничества и солидарности.
Затем участникам мероприятия была предоставлена подробная информация об успешной политике, проводимой правительством Азербайджана в борьбе с пандемией.
Также были отмечены трудности в борьбе с пандемией, вызванные неравномерным распределением вакцины COVID-19 по странам.
В завершение своего выступления Теймур Мусаев выразил уверенность в наращивании совместных усилий стран мира в области охраны здоровья человека, являющегося самым ценным активом мировой цивилизации, и пожелал успехов работе конференции.