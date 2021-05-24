Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев выступил на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Цель ассамблеи, которая проходит в виртуальном режиме с 24 мая по 1 июня, - положить конец текущей пандемии и предотвратить следующие пандемии, вместе построить более здоровый, безопасный и справедливый мир.

В ассамблее приняли участие все государства - члены Всемирной организации здравоохранения. Азербайджан также входит в число стран, выступающих на мероприятии.