Минобразования проводит опрос по поводу «Летней школы»
Как известно, в связи с пандемией значительная часть 2020-2021 учебного года была организована в форме дистанционного обучения. И потому Министерство образования Азербайджана решило организовать двухнедельнюю бесплатную и на добровольной основе «Летнюю школу», в связи с чем проводит опрос. Об этом haqqin.az сказали в ведомстве.
Количество занятий и их расписание в рамках «Летней школы» будет определяться с учетом возрастных особенностей учащихся.
Принять участие в опросе можно, пройдя по соответствующей ссылке: https://s.surveyplanet.com/h59tq2sor
В Минобразования призывают всех желающих активно участвовать в опросе.