В среду, 26 мая, Грузия отмечает День независимости. В этом году из-за пандемии коронавируса праздник будет отмечаться скромнее, чем обычно.

"Сегодня день независимости Грузии. День, который одновременно является нашим прошлым, настоящим и будущим. День, который мы любим, которым гордимся и который нас объединяет. Поздравляю с Днем независимости!" - написал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Facebook.