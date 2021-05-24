Лукашенко: "Наши враги преступили множество красных линий"

Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair, экстренно севшего в аэропорту Минска, находился террорист, о чем знали за рубежом.

Сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом заявил в среду президент Беларуси, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает ТАСС.

"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь", - сообщил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что Запад отказался от участия в расследовании инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Белорусская сторона реагировала в соответствии с полученной информацией при инциденте с самолетом Ryanair, заявил Лукашенко.

"Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", - передает слова белорусского президента агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - сказал он.

По словам Лукашенко, "это уже не информационная война, это гибридная современная война". "Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни "тротила", ни "Манкуртов" (разоблачительные фильмы на белорусском телевидении), поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних", - сказал белорусский президент.

Он добавил, что в ближайшее время будет представлена дополнительная информация, в том числе и от "недавно задержанных".

Лукашенко подчеркнул, что "архитекторы хаоса перешли от организации бунтов к этапу удушения". "Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них - полигон. Экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", - заявил он.

При этом глава белорусского государства добавил, что известный экстремистский телеграм-канал уже во всю работает "против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов".

"Сейчас наступило время открыто и публично сорвать маски, честно и откровенно сказать то, что происходит", - заключил Лукашенко.