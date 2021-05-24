Роухани: Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки
Иранская сторона согласовала позиции по ядерной сделке со странами - участницами соглашения. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.
«Мы согласовали позиции по важным и основным вопросам с «5+1» (Россия, Великобритания, Китай, Франция, США и Германия)», - сказал Роухани.
По его словам, «США должны быть первыми, кто вернется к исполнению своих обязательств». «Как только мы увидим, что они это делают (исполняют свои обязательства по ядерной сделке), то сами вернемся к исполнению обязательств», - сказал Роухани.