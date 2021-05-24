Генпрокуратура об избиении сотрудника «Азеригаз»

По факту избиения сотрудника ПО «Азеригаз» в Сабунчинском районе Баку возбуждено уголовное дело, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«19 апреля при выполнении своих служебных обязанностей на территории между сотрудником ПО «Азеригаз» Илькином Азизовым и абонентом произошел конфликт из-за перемещения газопроводной линии, и родственник абонента, Эльнур Алиев, ударил его в челюсть кулаком. На основании обращения И.Азизова в 12-м отделе Сабунчинского районного управления полиции было проведено расследование.

По факту в Следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело по статье УК 128 (умышленное причинение незначительного ущерба здоровью)», - говорится в сообщении.