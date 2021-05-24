МЧС: за сутки ликвидировано 44 пожара

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112», за минувшие сутки соответствующими структурами министерства проведено 44 выезда на тушение пожаров, аварийно-спасательные операции в связи с одним случаем пребывания в беспомощном состоянии.

Всего за минувшие сутки спасены два человека, один из них несовершеннолетний. Также спасатели МЧС сняли спутниковую антенну, которая висела на крыше пятиэтажного жилого дома в Низаминском районе Баку, создавая тем самым угрозу для окружающих.