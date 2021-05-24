Воры-«альпинисты» засветились и в Ясамале
Сотрудники 27-го Ясамальского отдела полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых выяснилось, что лица, задержанные за кражу, совершили крупные кражи еще из трех домов, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции вокруг задержанных за серию краж А.Ахмедова и Дж.Сулейманова, выяснилось, что указанные лица в разное время украли еще из трех квартир 100 600 долларов, 700 евро, а также одежду, драгоценности и предметы быта на 5 000 манатов.
Следствие продолжается.