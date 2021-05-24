В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут

С 27 мая в автобусах, курсирующих по маршрутной линии №49 (станция метро "28 Мая" (сад С.Вургуна) – поселок Сабунчи (ул. Г.Мусабекова), проезд будет оплачиваться посредством BakıKart. Об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

В сообщении отмечается, что 58% автобусов маршрутной сети Баку интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 780 тысяч пассажиров (42% от общего числа пассажиров).