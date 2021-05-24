Минобороны: армянские войска обстреляли азербайджанские позиции на Кельбаджарском и Гедабекском направлениях

С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Вместе с тем, армянской стороной с целью провокации был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении наших постов, расположенных в окрестностях города Шуша.

Ответный огонь открыт не был, потерь нет», - говорится в сообщении Минобороны.