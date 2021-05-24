Таможня продолжит работать и в праздничный день

28 мая территориальные и специализированные управления таможни при Государственном таможенном комитете будут работать в ежедневном режиме для обеспечения в кратчайшие сроки оформления товаров, пересекающих таможенную границу в нерабочий день в связи с праздником 28 Мая - Днем Республики. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

При таможенном оформлении лица, занимающиеся внешнеторговыми операциями, могут уплачивать таможенные платежи за товары и транспортные средства, используя услуги портала государственных платежей.