Азербайджанские парашютисты на международных учениях Anatolian Phoenix-2021 фото
Продолжаются международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2021», проходящие в турецком городе Конья с участием военнослужащих азербайджанской армии, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минобороны.
На международных учениях состоялись тренировки по парашютной подготовке.
Основная цель учений состоит в совершенствовании навыков личного состава по управлению парашютом, а также дальнейшем повышении уровня боевой и специальной подготовки.