Синоптики о погоде на завтра
Завтра, 27 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером и ночью местами возможен кратковременный дождь, в течение дня умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-17, днем 22-27 тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-50%.
В ряде районов Азербайджана завтра возможны грозовые дожди, ночью местами сильные, град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром местами туман, ветер западный. Ночью 13-17, днем - 24-29, в горах ночью - 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.