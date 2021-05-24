Лукашенко пообещал жесткий ответ на любые санкции и провокации

"На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого "наелись". А потому, что вы там на Западе не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", - приводит РИА Новости слова сказал Лукашенко, которые он сказал в Минске в парламенте, обращаясь к коллективному Западу и НАТО.

По словам Лукашенко, в этой ситуации от белорусов требуется одно: правильное понимание ситуации и единство в обществе: "А со всякими временными трудностями мы справимся".

При этом белорусский президент призвал не обольщаться предлагаемыми Западом тремя миллиардами долларов взамен на реформы в стране: "Эти три миллиарда пылятся где-то на полке уже десять лет, все нам обещают. Это всего лишь треть стоимости атомной станции. Взамен требуют уничтожения белорусской экономики. Суть реформ вы знаете. В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки".

"Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать новой Евразией, ее форпостом", - заявил Лукашенко.