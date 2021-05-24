В Баку отметят 100-летие Музыкальной академии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает АзерТадж.
Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сыгравшей важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры и в подготовке профессиональных музыкантов, Министерству образования Азербайджана поручено подготовить и осуществить совместно с Министерством культуры план действий по 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.