Отдел информации 14:23

Несколько дней назад первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с новой концептуальной статьей о причинах поражения Армении во второй Карабахской войне. Новое выступление духовного лидера армянского народа вызвало большой резонанс в армянском обществе и привлекло внимание экспертного сообщества в самом Азербайджане. Левон Тер-Петросян подчеркивает, что, начиная с 1997 года, все политические силы в Армении, за исключением Армянского общенационального движения (АОД), которое возглавлял первый президент, последовательно срывали все благоприятные возможности для компромиссного решения карабахской проблемы и встали на губительный путь сохранения статус-кво и отказа от компромиссов. Этот курс стал проводимой на государственном уровне политикой следующих режимов Армении, приведя к катастрофе, в которой эти силы сегодня обвиняют только премьер-министра Пашиняна.

«Свою долю ответственности несет также и так называемая элита нации: подавляющее большинство интеллигенции, политологов, аналитиков, журналистов, академических ученых, вузовской профессуры и лидеры почти всех национальных структур диаспоры. Одним словом, все те силы, которые сделали тезисы «Ай Дата» - «ни пяди земли» национальным вероисповеданием армянства, причем, столь же неоспоримым, как и Библия, - заявил Левон Тер-Петросян и продолжил: - Образно говоря, все перечисленные силы при окончательной роли Никола Пашиняна блестяще осуществили два «завета» Вазгена Саргсяна (министр обороны в правительстве Тер-Петросяна, премьер-министр Армении – ред): «завоеванную кровью землю не сдают на бумаге» – то есть сдают большей кровью, что и произошло, «пойдем на компромисс тогда, когда будем вынуждены» – а вынужденное решение не что иное, как капитуляция, что также стало действительностью. Справедливости ради считаю своим долгом отметить, что к своей чести Вазген, хотя и поздно, почувствовал свою ошибку и попытался исправить ее путем сформированного с Кареном Демирчяном (бывший первый секретарь ЦК Компартии Армении, после падения правительства Тер-Петросяна занимал пост спикера парламента –ред.) блока. Я убежден, что этот блок, при переоценке своей ошибки Вазгеном Саргсяном и с мудростью Карена Демирчяна, мог вернуть процесс карабахского урегулирования в реалистичное русло. Однако преступление 27 октября (теракт в армянском парламенте – ред.) положило конец этому вселяющему надежду процессу», - пишет Тер-Петросян. Экс-президент убежден, что армянский народ не имеет никакой вины в выпавшей на долю страны катастрофе, не виновата в поражении и армянская армия. «Мы проиграли не Азербайджану, а сами навлекли на себя это поражение из-за незрелости политической мысли», - написал Тер-Петросян. Он с сожалением отмечает, что в послевоенный период риторика как в самой Армении, так и в диаспоре насыщена «напрасными» надеждами на поддержку международного сообщества и «несерьезными, если не сказать - опасными» угрозами в адрес Азербайджана и Турции.

Далее Левон Тер-Петросян проводит экскурс в историю и отмечает, что за свою жизнь встречал всего несколько представителей армянской интеллигенции, которые еще в советские годы, размышляя о будущем Армении, призывали не повторять исторические ошибки и жить в мире с соседями. Это его преподаватель Рафаэль Ишханян, а также известные армянские историки Левон Хачикян, Акоп Папазян, Гагик Саркисян, Рачья Бартикян, Владимир Бархударян, Ашот Арутюнян и Ваан Байбурдян. «А в прошлом только особые люди, в частности Патриарх Константинопольский Магакия (занимал пост в 1896—1908 гг. – ред.)., имели смелость публично призывать к осторожности в армяно-турецких отношениях, что привело к его низложению в 1908 году. Следующим, пожалуй, будет Ованес Каджазнуни (премьер-министр Армении в 1918-1919 гг - ред.), который публично обратился к ошибкам прошлого после краха Первой республики, что, однако, не умаляет его заслуг», - говорится в статье. Далее Тер-Петросян пишет о банкротстве армянской политической мысли и ее трагических последствиях. По его словам, активисты карабахского движения и члены комитета «Карабах» из «поколения национального пробуждения 1965 года» устали от идей, где главным были лозунги «земли-земли».