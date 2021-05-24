Глава МИД Ирана из Еревана: «Алиев готов к мирному диалогу»

Иран выступает за мирное решение проблем на Южном Кавказе с уважением территориальной целостности стран и прав народов. Об этом глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф сказал журналистам сегодня в Ереване, комментируя ситуацию на границе Азербайджана и Армении, пишут армянские СМИ.

По словам Зарифа, каждое обострение, каждый случай гибели людей становятся серьезным поводом для беспокойства, и нужно как можно скорее решить этот вопрос мирным путем.

Иранский министр рассказал, что накануне встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и увидел его готовность к снижению напряженности и мирному диалогу. Аналогичный разговор у него будет с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Зариф заверил, что Тегеран хочет содействовать мирному решению вопроса.