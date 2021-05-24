Лукашенко об отказе Запада летать над Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя решение стран Запада не использовать воздушное пространство республики, заявил, что у Минска нет рычагов заставить их летать там, где хочется белорусской стороне, и она не особенно переживает по этому поводу.

"Что это, если не спланированная провокация против Беларуси? Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Беларуси… Да господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами. Если устраивает – летайте. Помните расхожее советское выражение "Летайте самолетами Аэрофлота". Я добавляю: если вам не выгодна "Белавиа". Да и рычагов таких у нас нет, чтобы заставить вас летать там, где мы хотим. И честно говоря, мы не особенно переживаем", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Комментируя отказ стран Евросоюза принимать самолеты компании "Белавиа", Лукашенко заявил, что они будут летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, "хоть над Северным полюсом", и никто Минску это не запретит.

Также, по словам главы белорусского государства, если для Запада безопасная Беларусь – "бельмо", то это его проблема. "Что касается наших полетов в Европу… Ну у нас их и так почти не было, а если и были – считанные единицы. Может, сейчас экспорт революционных идей будет меньше оттуда?" - задался вопросом Лукашенко.