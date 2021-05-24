МИД Турции о предстоящей встрече Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая, как ожидается, состоится в Женеве 16 июня, имеет важное значение для стабильности на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил ТАСС дипломатический источник в МИД Турции.

"Налаживание диалога между двумя крупными государствами и преодоление проблем путем переговоров важны для стабильности двух стран и региона [Ближнего Востока]. Это также может положительно повлиять на отношения между евроатлантическими организациями и РФ", - полагает собеседник агентства.