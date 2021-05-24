Кремль: встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: «Нет, не запланировано».