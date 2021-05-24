На новых российских деньгах предложили изобразить Сталина и Дзержинского

Глава партии Коммунисты России Максим Сурайкин предложил Центробанку РФ использовать изображения Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского для оформления новых купюр достоинством 1 000 и 5 000 рублей, сообщает РИА Новости.

По его словам, на банкнотах должны быть изображены выдающиеся личности прошлого, причем лучше те, кто относился к деньгам равнодушно.

По мнению, Сурайкина, изображение Дзержинского, основателя и главы ВЧК, лучше подойдет для купюры в 1 000 рублей, а Сталина следует использовать для купюры самого крупного достоинства.

Российский политик уверен, что при виде них коррупционеры и мошенники будут вздрагивать, а честным людям будет «приятно смотреть на свои трудовые рубли».

Обращение Сурайкина связано с тем, что Центробанк РФ сформировал экспертные группы для выбора изображений. В качестве возможных вариантов рассматриваются объекты культурного и научного наследия, памятники истории, природные ландшафты.