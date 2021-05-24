КГБ Беларуси: Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках»

Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках», заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель, выступая в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Его цитирует Sputnik Беларусь.

Этим, по данным агентства, Тертель объяснил «истерики» стран Запада по поводу задержания и ареста Протасевича.

Ранее было опубликовано видео, на котором Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания «по факту организации массовых беспорядков».

Романа Протасевича сняли с рейса Афины — Вильнюс после того, как борт совершил посадку в Минске из-за сообщения о бомбе.