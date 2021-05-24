Лукашенко раскрыл повестку встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал экономические вопросы основной повесткой встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Москве 28 мая. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

При этом политик отказался раскрывать конкретные темы, которые стороны планируют обсудить в ходе визита, но подчеркнул, что они будут касаться экономической ситуации, «складывающейся вокруг Белоруссии и России».

Он добавил, что по другим направлениям сотрудничество между Москвой и Минском осуществляется эффективно. «По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем», — сказал Лукашенко.