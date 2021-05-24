В Армении разрешат выращивать коноплю

Для производства и продажи промышленной конопли в Армении потребуется лицензия. Об этом на заседании Национального собрания Армении в ходе обсуждения пакета законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон «О наркотиках и психотропных веществах» и в смежные законы заявил 26 мая заместитель министра экономики республики Тигран Габриелян, передает «Новости Армения».

Замминистра, в частности, напомнил, что 4 февраля 2021 года правительство утвердило план программы по экономическому реагированию и план действий, которые предусматривают создание необходимых предпосылок для выращивания и переработки новых сельскохозяйственных культур, способных обеспечить высокую добавленную стоимость. «В связи со всем этим для выращивания и переработки промышленной конопли в Армении необходимо внести некоторые законодательные изменения», - пояснил Габриелян.

Так, в Армении будут разрешены производство, импорт, экспорт и оптовая торговля промышленной коноплей. Замминистра поспешил заметить, что промышленная конопля предназначена исключительно для сельскохозяйственных и промышленных целей.