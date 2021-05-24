Летевший в Европу белорусский самолет развернули в небе

Пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Европу, развернули в небе перед Польшей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что воздушное судно следовало в Барселону. Как сообщил источник, предположительно, Польша не пустила воздушное судно в свое пространство, и лайнеру приходится вырабатывать топливо.

По данным портала отслеживания рейсов radarbox.com, самолет летает кругами в районе города Пружаны.

Ранее был опубликован список стран, которые ограничили авиасообщение с Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли Украина, Великобритания, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines) и другие.