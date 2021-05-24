Посол Франции: Заминированная территория Азербайджана больше, чем вся разминированная территория между Кореями

Отдел информации

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс заявил, что в Азербайджане от мин должна быть очищена очень большая территория. Как сообщает haqqin.az, об этом посол Франции в Азербайджане написал на своей странице в Twitter.

«Согласно Программе развития Организации Объединенных Наций, в Азербайджане территория, которая должна быть очищена от мин, больше, чем вся очищенная от мин территория между Южной и Северной Кореей», - отметил французский дипломат.