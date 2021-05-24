Посол Франции: Заминированная территория Азербайджана больше, чем вся разминированная территория между Кореями
Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс заявил, что в Азербайджане от мин должна быть очищена очень большая территория. Как сообщает haqqin.az, об этом посол Франции в Азербайджане написал на своей странице в Twitter.
According to #UNDP, the area that needs to be demined in Azerbaijan is larger than that of the entire #DMZ (demilitarised zone) between South and North Korea. pic.twitter.com/aU3J6T1n5X— Zacharie Gross (@GrossZacharie) May 26, 2021
«Согласно Программе развития Организации Объединенных Наций, в Азербайджане территория, которая должна быть очищена от мин, больше, чем вся очищенная от мин территория между Южной и Северной Кореей», - отметил французский дипломат.