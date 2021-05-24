Конфликт из-за 27 манатов: 18-летний Исмаил Алиев задушил 49-летнего Тофика Бадирова haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу 18-летнего жителя Баку Исмаила Алиева, обвиняемого в том, что он задушил соседа.
Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 22 января этого года в поселке Сарай в Апшеронском районе. Тело убитого 49-летнего Тофика Бадирова найдено в его доме. В ходе расследования установлено, что мужчину задушил живущий по соседству Исмаил Алиев.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство). Исмаил Алиев задержан и привлечен к следствию в качестве обвиняемого.
В ходе судебного заседания молодой человек признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.
«В тот день сын Тофика – Тамерлан написал мне месседж, в котором попросил проведать его отца. Тофик часто говорил о самоубийстве, и его сын беспокоился о нем», - сказал обвиняемый.
В доме у Тофика они распили бутылку водки, после чего мужчина дал Исмаилу деньги и отправил его в магазин за кока-колой.
«Когда я вернулся из магазина, Тофик сказал, что у него пропали 27 манатов и дал мне 15 минут, чтобы я вернул эти деньги. Я уверял, что ничего не брал.. но Тофик пригрозил, что пойдет к нам домой и все расскажет. Мой отец работает водителем большегрузного автомобиля, и его часто не бывает дома. Я не хотел, чтобы Тофик к нам приходил», - рассказал Исмаил Алиев.
По его словам, он долго пытался убедить соседа в том, что ничего не крал, но все было бесполезно. Тогда Исмаил позвонил дважды судимому соседу Натику Хусиеву, который сейчас отбывает срок за наркотики, и рассказал ему о том, что Тофик обвиняет его в краже денег. Бывший зек позвонил Тофику и пригрозил разобраться с ним, если он не отстанет от Исмаила.
«Я вернулся к Тофику домой. Он обругал меня, и я ударил его в челюсть. Когда Тофик попытался схватить меня за горло, я опередил его и сам стал его душить. Хотел, чтобы он потерял сознание, и я смог бы спокойно уйти, но увидел, что у него изо рта пошла кровь. Я многого не помню. Вроде снова позвонил Натику и сказал, что убил Тофика. Натик разозлился, сказал, что у него будут проблемы из-за меня. Посоветовал мне пойти в полицию и во всем признаться. Я так и сделал», - рассказал Исмаил Алиев.
Затем показания дал потерпевший Нурлан Бадиров.
«Исмаила настроил против Тофика этот наркоман Натик. Он дважды сидел за наркотики, и сейчас он попал в тюрьму в третий раз. Отец Исмаила просит нас простить сына. Но как нам его простить, ведь он же нам не на ногу наступил, это же не авария произошла. Исмаил умышленно убил Тофика», - заявил брат убитого.
Затем показания в качестве свидетеля дал сын Тофика Бадирова – Тамерлан. Подросток сказал, что каждый раз, когда Исмаил к ним приходил, у них из дома что-то пропадало. Также он припомнил, что Исмаил часто просил у него сигареты и в случае отказа угрожал убить его отца.
Очередное заседание по этому делу пройдет 31 мая.