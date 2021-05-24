Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 22 января этого года в поселке Сарай в Апшеронском районе. Тело убитого 49-летнего Тофика Бадирова найдено в его доме. В ходе расследования установлено, что мужчину задушил живущий по соседству Исмаил Алиев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу 18-летнего жителя Баку Исмаила Алиева, обвиняемого в том, что он задушил соседа.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство). Исмаил Алиев задержан и привлечен к следствию в качестве обвиняемого.

В ходе судебного заседания молодой человек признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

«В тот день сын Тофика – Тамерлан написал мне месседж, в котором попросил проведать его отца. Тофик часто говорил о самоубийстве, и его сын беспокоился о нем», - сказал обвиняемый.

В доме у Тофика они распили бутылку водки, после чего мужчина дал Исмаилу деньги и отправил его в магазин за кока-колой.

«Когда я вернулся из магазина, Тофик сказал, что у него пропали 27 манатов и дал мне 15 минут, чтобы я вернул эти деньги. Я уверял, что ничего не брал.. но Тофик пригрозил, что пойдет к нам домой и все расскажет. Мой отец работает водителем большегрузного автомобиля, и его часто не бывает дома. Я не хотел, чтобы Тофик к нам приходил», - рассказал Исмаил Алиев.

По его словам, он долго пытался убедить соседа в том, что ничего не крал, но все было бесполезно. Тогда Исмаил позвонил дважды судимому соседу Натику Хусиеву, который сейчас отбывает срок за наркотики, и рассказал ему о том, что Тофик обвиняет его в краже денег. Бывший зек позвонил Тофику и пригрозил разобраться с ним, если он не отстанет от Исмаила.

«Я вернулся к Тофику домой. Он обругал меня, и я ударил его в челюсть. Когда Тофик попытался схватить меня за горло, я опередил его и сам стал его душить. Хотел, чтобы он потерял сознание, и я смог бы спокойно уйти, но увидел, что у него изо рта пошла кровь. Я многого не помню. Вроде снова позвонил Натику и сказал, что убил Тофика. Натик разозлился, сказал, что у него будут проблемы из-за меня. Посоветовал мне пойти в полицию и во всем признаться. Я так и сделал», - рассказал Исмаил Алиев.