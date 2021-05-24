Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало активы для создания малых предприятий еще двум ветеранам Отечественной войны в рамках работы по социальной поддержке лиц из этой категории.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в рамках программы самозанятости инвалидам войны Джамалу Алхасову было передано оборудование для организации автомойки, а Парвину Рзаеву – для создания донерной. Активы были переданы в рамках сотрудничества между министерством и Конфедерацией профсоюзов Азербайджана в области поддержки организации самозанятости уязвимых групп.

Джамалу Алхасову министерством недавно была предоставлена инвалидная коляска с электроприводом, также ведутся работы для обеспечения его высокотехнологичным протезом.

В целом в рамках пакета социальной поддержки, реализуемого в послевоенный период, была оказана поддержка в области занятости более 6000 человек, включая членов семьей шехидов, ветеранов войны и их родственников. Из них 4666 человек были охвачены программой самозанятости, 430 – были направлены на подходящую работу, а 930 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам.