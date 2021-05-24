В Азербайджане продлен особый карантинный режим Обновлено
Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении особого карантинного режима в стране. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 26 мая, премьер-министр Али Асадов, сообщает пресс-служба Кабмина.
Согласно документу, с целью предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса, специальный карантинный режим в Азербайджанской Республике продлен до 06:00 1 августа 2021 года.
Речь идет прежде всего о запрете на въезд в страну гражданам иностранных государств, в том числе с туристическими целями. Также остаются закрытыми сухопутные границы Азербайджана.