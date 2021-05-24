В поселке Бина продолжается реализация последовательных мер для повышения безопасности дорожного движения. На этот раз соответствующие меры были приняты в части улицы Али Исазаде, проходящей перед "Парком справедливости", сообщает Бакинское транспортное агентство.

В рамках осуществленных мер на территории установлены светофорные объекты; организованы соответствующие дорожные знаки и линии разметки; проложены регулируемые пешеходные переходы того же уровня; перед пешеходными переходами установлены пандусы.

В результате на перекрестке устранены существующие конфликтные точки между транспортными потоками; обеспечена очередность движения; повышен уровень доступности общественного транспорта.