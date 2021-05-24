В торговых центрах не будут работать детские развлекательные центры и кинотеатры

В Азербайджане с 10 июня будет возобновлена деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся там детских и других развлекательных центров, а также кинотеатров.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Напомним, что в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 первого августа 2021 года.