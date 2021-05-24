По инициативе сообщества азербайджанских выпускников «Harvard Kennedy School», 26 мая была организована лекция-тренинг для государственных служащих Азербайджана на тему «Использование данных в государственной политике».

На лекции, организованной для сотрудников различных государственных учреждений Азербайджана, профессор Гарвардского университета и глава факультета «Evidence for Policy Design» Тедди Своронос, обсудил важность использования данных и доказательств при принятии политических решений. В частности, была затронута тема анализа затрат и результатов, была подчёркнута важность использования контрафактов в выявлении последствий и влияние предварительных допущений на процесс принятия решений.

На лекции, проведенной в онлайн-режиме через ZOOM, были рассмотрены реальные примеры эффективной реализации государственной политики.