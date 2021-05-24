Идете в спортзал? Предъявите COVID-паспорт

За исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные залы и оздоровительно-восстановительные объекты смогут посещать только лица, имеющие COVID-19 паспорт (документ о вакцинации) или обладающие иммунитетом против COVID-19 (заболевшие и излечившиеся от коронавируса). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отметим, что в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 августа 2021 года.