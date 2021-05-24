Где в Азербайджане можно будет не носить маски

С 31 мая в Азербайджане отменяется требование о ношении средства индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы) на остановках общественного транспорта, в очередях перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли, бизнеса и обслуживания.

Это нашло отражение в постановлении Кабинета министров «О мерах по продлению особого карантинного режима и отмене ряда ограничений».

Отменяется требование использовать средства индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) в общественных местах на открытом воздухе.