Сотрудники Товузского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции на участке около дома жителя села Юхары-Ойсузлу Шахвеледа Гасымова, ранее неоднократно судимого, обнаружили и изъяли 531 куст конопли общим весом 5 кг 800 г, сообщает гянджинская региональная группа пресс-службы МВД.

Хозяина дома задержали.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и во дворе дома родственника Ш.Гасымова, проживающего по соседству, также обнаружили 649 кустов наркосодержащего растения общим весом 11 кг 400 г.

Во время допроса задержанный заявил, что выращивал коноплю для личного использования.