Согласно рейтингу, положение в настоящий момент зависит от успеха кампании вакцинации. В США она проходит очень успешно, страна уже не считается «отстающей» в силу размаха эпидемии.

Bloomberg Covid Resilience опубликовал рейтинг устойчивости жизни при коронавирусе — в последнее время Европа и США улучшили показатели, а в Азии стало хуже. Об этом пишут Новости Израиля.

В прошлом месяце первое место занимал Сингапур, но сейчас он сильно упал. Из первой десятки выбыли Япония и Тайвань — вакцинация здесь проходит вяло. Индия, Южная Азия также выглядят печально.

Наоборот, Великобритания поднялась до 11-го места, США - до 13-го. Франция, Чехия и Польша улучшили свои показатели сразу на десятки позиций.

На первом месте снова Новая Зеландия, привиты там только 5 процентов, но страна удалена от мира и полностью закрылась. Далее идут Сингапур и Австралия, на четвертом месте Израиль, где привито 60 процентов населения и восстановлена нормальная жизнь. В первой десятке также Южная Корея, Норвегия, Финляндия, Дания, Китай и Гонконг.

Хуже всего обстоят дела в Индии, Бразилии, Колумбии и Аргентине.

Авторы исследования собираются теперь оценить возрождение путешествий между странами и их влияние на эпидемию.