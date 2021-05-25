Президент Польши пообещал Грузии помочь с вступлением в НАТО

НАТО «ожидает грузин», поскольку грузины «гордый народ, заслуживающий свободы, безопасности и благоденствия», заявил, выступая на торжественной церемонии принесения военной присяги грузинскими новобранцами в День независимости Грузии, президент Польши Анджей Дуда.

В Североатлантическом альянсе «есть достаточно места для друзей с Востока Европы, тем более в нынешних условиях», подчеркнул президент Дуда, при этом пообещав, что Польша «сделает все для помощи Грузии в процессе интеграции в НАТО».

Одновременно Анджей Дуда напомнил о «сложности пути в НАТО», на котором, по его словам, «прямая дорога часто превращалась для Польши в очередной сложный поворот».

Для преодоления всех препятствий и «сложных поворотов» Дуда посоветовал грузинам «ускорить проведение настойчивых реформ» и завершил выступление цитатой из поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: «Друг обязан ради друга не бояться смерти и чумы».