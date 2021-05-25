В WhatsApp появилась новая функция

Теперь воспроизводить голосовые сообщения можно не только на стандартной скорости, но и увеличив ее в полтора или два раза. Для переключения скорости справа от дорожки аудиосообщения добавлена специальная кнопка.

Однако новая функция появилась еще не у всех пользователей. Чтобы получить к ней доступ, необходимо обновить WhatsApp до последней версии 2.21.100, которая уже доступна в приложении для iOS и Android.