Эрдоган: противники используют новые рычаги давления на Турцию

По словам турецкого лидера, благодаря успешным операциям турецкой армии были разрушены планы формирования у южных границ страны зоны, подконтрольной террористам. Действия сил безопасности Турции позволили минимизировать угрозу терроризма в регионе, в том числе с территории Сирии и Ирака, сказал Эрдоган.

Противники Анкары используют новые рычаги давления на Турцию. Одни террористические структуры сменяются другими, имела место попытка переворота, оказывается давление на экономику страны. И все это - с целью смены политического курса Турции. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития в среду в Анкаре.

Глава турецкого государства акцентировал внимание на развитии оборонного потенциала Турции и в качестве примера привлек внимание к производству ударных БПЛА. «На сегодняшний день в четырех странах, в том числе в Турции, действуют 180 ударных беспилотников Bayraktar», - сообщил Эрдоган.

Он отметил, что Турция планирует поднять в воздух первый отечественный беспилотный военный самолет уже к 2023 году.

Президент Эрдоган коснулся политической ситуации в самой Турции, где определенные круги выступают за пересмотр даты избирательных процессов в стране. «Хотя власти Турции многократно заявляли, что выборы в стране пройдут, как и запланировано, в июне 2023 года, оппозиционные политики продолжают говорить о досрочных выборах. Нам хорошо известно, кто является истинным заказчиком этой пропаганды», - сказал глава турецкого государства.