Турция передала Азербайджану пять машин для разминирования
Турция передала Азербайджану пять единиц механического оборудования для разминирования (MEMATT). Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Машина для разминирования MEMATT разработана турецкой компанией Military Factory and Shipyard Operation (ASFAT).
«Персонал ВС Азербайджана завершил обучение эксплуатации MEMATT и получил соответствующие сертификаты. Церемония передачи MEMATT прошла при участии представителей СМИ. MEMATT успешно выполнили задачи по уничтожению противопехотных и противотанковых мин», - цитирует Anadolu сообщение министерства.